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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

- Banvit: 96 - Sidigas: 88

22 Ocak 2019 Salı 23:20
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi


Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Oskars Lucis (Letonya), Tanel Suslov (Estonya)

Banvit: Perez 7, İsmail Cem Ulusoy 2, Tolga Geçim 7, Morgan 24, Rıdvan Öncel 2, Metehan Akyel 8, Neal 18, Shelton 11, Ragıp Atar 4, Moore 13

Sidigas: Young 11, Filloy 8, Campani 8, Campogrande 4, D'Ercole 8, Sykes 43, Spizzichini 6

1. Periyot: 27-19

Devre: 52-46

3. Periyot: 76-63


BALIKESİR (AA) - FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12. hafta karşılaşmasında Banvit, sahasında İtalyan temsilcisi Sidigas'ı 96-88 mağlup ederek 8'inci galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada iyi başlayan Banvit, 6. dakikayı 15-9 önde geçti. Turuncu-yeşilli ekip, Rıdvan'ın son saniyede çember altında bulduğu basketle ilk periyodu 27-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Ragıp Atar, Metehan Akyel, İsmail Cem Ulusoy ve Moore'un basketleriyle başlayan Banvit, 13. dakikada 11 sayılık (37-26) farka ulaştı. Sykes ile D'Ercole'nin skorer oyunuyla İtalyan ekibi farkı eritse de, Shelton, Neal ve Morgan ile boyalı alanda basketler kazanan Banvit, soyunma odasına 52-46 üstün girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte Morgan, Shelton ve Moore ile dış atışlardan skor üreten Banvit, üstünlüğünü sürdürüp, 27. dakikada farkı 15 sayıya (71-56) çıkardı. Etkili oyunuyla rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen turuncu-yeşilli ekip, bu çeyreği de 76-63 önde bitirdi.

Final periyoduna hücumda daha istekli başlayan ev sahibi ekip, Metehan Akyel, Moore ve Neal'ın sayılarıyla 32. dakikada skoru 82-65'e getirdi. Kalan sürede Sykes ile farkı kapatmaya çalışan Sidigas karşısında Tolga Geçim, Morgan ve Neal ile sayı bulmaya devam eden Banvit, karşılaşmadan 96-88 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Morgan 24, Neal 18, Moore 13, Shelton 11 sayı ile oynadı. Sidigas takımında ise Sykes, 43 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.


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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 23:20
  1. Balıkesir
  2. Bandırma
  3. Banvit
  4. Sidigas Avellino

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