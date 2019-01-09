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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

SIG Strazburg: 64 - Beşiktaş Sompo Japan: 69

09 Ocak 2019 Çarşamba 00:30
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

ANKARA (AA) - Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 10. maçında Fransız kulübü SIG Strazburg'u 69-64 yendi.

Strazburg kentindeki Rhenus Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-20 üstün tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 36-32 önde gitti.

3. periyottaki etkili oyunuyla 52-51 öne geçen Beşiktaş Sompo Japan, mücadeleyi de 69-64 kazandı.

Beşiktaşlı Rich, 28 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Buva da 12 sayılık katkıda bulundu.

Beşiktaş Sompo Japan 10. haftada 5. galibiyetini, SIG Strazburg ise 4. yenilgisini aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 00:30
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. FIBA Şampiyonlar Ligi
  4. SIG Strasbourg

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