Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finali
- UMMC Ekaterinburg, Özlem Yalman'ın başhakem olarak görev yaptığı maçta Dinamo Kursk'u 91-67 yenerek şampiyonluğa ulaştı14 Nisan 2019 Pazar 23:12
ANKARA (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2019 şampiyonu, finalde Dinamo Kursk'u 91-67 yenen UMMC Ekaterinburg oldu.
Macaristan'ın Sopron kentinde düzenlenen Dörtlü Final'deki şampiyonluk maçında, Rus kulüpleri UMMC Ekaterinburg ile Dinamo Kursk karşılaştı.
Özlem Yalman'ın başhakem olarak görev yaptığı final maçını, 91-67 UMMC Ekaterinburg kazandı.
UMMC Ekaterinburg böylece son 4 yılda 3'üncü, toplamda 5'inci kez şampiyonluğa ulaştı.
YORUM YAZ