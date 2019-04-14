Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finali - UMMC Ekaterinburg, Özlem Yalman'ın başhakem olarak görev yaptığı maçta Dinamo Kursk'u 91-67 yenerek şampiyonluğa ulaştı



ANKARA (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2019 şampiyonu, finalde Dinamo Kursk'u 91-67 yenen UMMC Ekaterinburg oldu. Macaristan'ın Sopron kentinde düzenlenen Dörtlü Final'deki şampiyonluk maçında, Rus kulüpleri UMMC Ekaterinburg ile Dinamo Kursk karşılaştı. Özlem Yalman'ın başhakem olarak görev yaptığı final maçını, 91-67 UMMC Ekaterinburg kazandı. UMMC Ekaterinburg böylece son 4 yılda 3'üncü, toplamda 5'inci kez şampiyonluğa ulaştı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.