



Salon: Metro Enerji

Hakemler: Zoran Mitrovski (Makedonya), Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna), Vladimir Tsekov (Bulgaristan)

Fenerbahçe: Plum 17, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Zandalasini 2, Vaughn 2, Verameyenka 15, Hartley 5, Stokes 10, Tuğçe Canıtez, Ayşe Cora 9

USK Prag: Ayayi 25, Katerina Elhotova 11, Oblak 9, Rezan 4, Thomas 13, Harrison 9, Hanusova 6, Romero, Sipova, Karolina Elhotova

1. Periyot: 12-27

Devre: 35-48

3. Periyot: 48-68





İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi USK Prag'a 77-65 yenildi.

İlk maçta da rakibine deplasmanda 76-54 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla seriyi 2-0 kaybederek, turnuvaya veda etti. Çekya temsilcisi ise adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Müsabakaya 11-0'lık seriyle başlyan USK Prag, hücumda kötü performans sergileyen Fenerbahçe karşısında pota altından ürettiği sayılarla ilk çeyreği 27-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren USK Prag, Elhotova ile Hanusova'nın üç sayılık basketleriyle 15 dakikada farkı 22 sayıya çıkardı: 21-43. Oyunu dengeleyen Fenerbahçe, Plum'un kaydettiği sayılarla farkı azaltsa da Çekya temsilcisi, soyunma odasına 48-35 önde gitti.

İkinci yarıya hücumda ve savunmada iyi başlayan Fenerbahçe, pota altından arka arkaya ürettiği sayılarla farkı 24. dakikada tek hanelere (46-54) indirdi. Çabuk toparlanan ve savunmasını sertleştiren USK Prag, Ayayi'nin sayılarıyla farkı açtı ve final periyoduna 68-48 üstün girdi.

Son çeyrekte Harrison'un iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla skor üstünlüğünü koruyan USK Prag, sahadan 77-65 galip ayrıldı.



