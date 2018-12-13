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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 56 - Sopron Basket: 66

13 Aralık 2018 Perşembe 19:56
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi


Salon: Antakya

Hakemler: Anton Makhlin (Rusya), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Sergii Tyslenko (Ukrayna)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 11, Merve Aydın 4, Ben Abdelkader 13, Johnson 8, Snytsina 9, İlsu Darıcıoğlu, Cansu Köksal 3, Gizem Başaran,Gajic 8

Sopron Basket: Fegyverneky 15, Dupree 16, Turner 6, Zahui 7, Crvendakic 15, Casas 5, Hatar 2, Dubei

1. Periyot: 15-18

Devre: 27-38

3. Periyot: 39-52


HATAY (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e 56-66 yenildi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 19:56
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