Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi





Salon: Metro Enerji

Hakemler: Andrada Csender (Romanya), Alessandro Martolini (İtalya), Alexandre Deman (Fransa)

Fenerbahçe: Plum 18, Hartley 5, Zandalasini 19, Vaughn 8, Verameyenka 13, Sottana 12, Stokes 4, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Tuğçe Canıtez 3

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jones 9, Snytsina 19, Johnson 17, Abdelkader 16, Paris 10, Gajic 3, Merve Aydın

1. Periyot: 22-17

Devre: 46-38

3. Periyot: 66-55





İSTANBUL (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Fenerbahçe, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 87-74 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla grupta 3. galibiyetini elde etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy ve sarı-lacivertli yöneticiler, protokol tribününden takip etti.