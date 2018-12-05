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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

- Fenerbahçe: 87 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 74

05 Aralık 2018 Çarşamba 21:24
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi


Salon: Metro Enerji

Hakemler: Andrada Csender (Romanya), Alessandro Martolini (İtalya), Alexandre Deman (Fransa)

Fenerbahçe: Plum 18, Hartley 5, Zandalasini 19, Vaughn 8, Verameyenka 13, Sottana 12, Stokes 4, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Tuğçe Canıtez 3

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jones 9, Snytsina 19, Johnson 17, Abdelkader 16, Paris 10, Gajic 3, Merve Aydın

1. Periyot: 22-17

Devre: 46-38

3. Periyot: 66-55


İSTANBUL (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Fenerbahçe, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 87-74 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla grupta 3. galibiyetini elde etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy ve sarı-lacivertli yöneticiler, protokol tribününden takip etti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 21:24
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe
  3. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
  4. Hatay Büyükşehir Belediyespor

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