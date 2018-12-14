Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası





İSTANBUL (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda grup aşaması sona erdi. Son 24'e kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

On grupta oynanan maçlar sonucunda gruplarında ilk 2'de yer alan takımların yanı sıra iki konferanstan en iyi 4 üçüncü bir üst tura yükseldi.

Avrupa Kupası'nda yer alan 6 Türk takımından 5'i (Galatasaray, Beşiktaş, OGM Ormanspor, Çukurova Basketbol, BOTAŞ) bir üst tura yükselirken, Mersin Büyükşehir Belediyespor grubunu 3. sırada bitirerek elendi.

On grup liderinden en iyi puan ve averaja sahip ilk 8 takım son 16 turuna doğrudan adını yazdırdı. Galatasaray ile WBC Enisey ise gruplarını lider tamamlamalarına karşın puan ve averaja bakıldığında geride kaldıkları için 1. tur eşleşmelerine dahil oldu.

BLMA, Çukurova Basketbol, Spar Citylift, Tarbes, InvestInTheWest ENEA Gorzow, KSC Szekszard, Wisla CANPACK ve DVTK Miskolc'un doğrudan son 16'ya yükseldiği FIBA Avrupa Kupası'nda 1. tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Galatasaray-Lointek Gernika Bizkaia



Energa-Nantes Reze



Artego Bydgoszcz-Basketball Nymburk

Lyon ASVEL Feminin-Sparta&K M.R. Vidnoje



WBC Enisey-MBK Ruzomberok



BOTAŞ-MBA Moskova



OGM Ormanspor-Beşiktaş

Reyer Venezia-Basket Landes



