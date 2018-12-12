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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

- Mersin Büyükşehir Belediyespor: 90 - WBC Enisey: 77

12 Aralık 2018 Çarşamba 20:43
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası


Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Peter Zenis (Slovakya), Dumitru Stasiev (Moldova), Martina Mekelova (Slovakya)

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 11, Petronyte 28, Cado 3, Mitchell 6, Walker 34, Burcu Çiğil 3, Melis Talay 5, Melisa Korkmaz

WBC Enisey: Mavunga 30, Hines-Allen 7, Goldyreva 6, Marchenkova 3, Namok 15, Kiryanova 3, Dorosheva 13, Vorobeva, Dorovskikh

1. Periyot: 25-30

Devre: 50-40

3. Periyot: 74-59


MERSİN (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 6. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Rusya temsilcisi WBC Enisey'i 90-77 yendi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 20:43
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