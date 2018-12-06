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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

- Çukurova Basketbol: 84 - BOTAŞ: 63

06 Aralık 2018 Perşembe 20:51
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası


Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna), Christina Manoli (Fransa), Vladimir Zanev (Kıbrıs Rum Kesimi)

Çukurova Basketbol: Gökşen Fitik 7, Sevgi Uzun 7, Iagupova 17, Naumenko 12, Ndour 32, Şaziye İvegin Üner, Mestdagh 4, Pelin Bilgiç 5, Meltem Avcı

BOTAŞ: Cuic 14, Olcay Çakır Turgut 4, Krivacevic 9, Loyd 10, Williams 12, Erdenay Topçu, Melis Gülcan 2, Büşra Akbaş 12

1. Periyot: 16-22

Devre: 36-38

3. Periyot: 61-49


MERSİN (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 5. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Çukurova Basketbol, sahasında BOTAŞ'ı 84-63 yendi.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Çukurova Basketbol, bu sonuçla 5'te 5 yaptı. BOTAŞ ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 20:51
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  2. BOTAŞ
  3. Çukurova Basketbol
  4. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
  5. Mersin

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