Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Ventspils: 78 - Pınar Karşıyaka: 76



İSTANBUL (AA) - Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Letonya'nın Ventspils ekibine deplasmanda 78-76 yenildi. Ventspils kentindeki Olimpiyat Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-16 üstün geçen Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 40-39 geride gitti. Pınar Karşıyaka maçın üçüncü çeyreğini de 63-59 önde bitirirken, ev sahibi takım son periyottaki etkili oyunuyla salondan 78-76 galip ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı 13 Mart Çarşamba günü İzmir'de oynayacak.





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