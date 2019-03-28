0553 313 94 23

Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

Dinamo Sassari: 83 - Pınar Karşıyaka: 83- İtalyan ekibi yarı finale yükseldi

28 Mart 2019 Perşembe 01:16
Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

İSTANBUL (AA) - Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İtalyan temsilcisi Dinamo Sassari ile 83-83 berabere kalarak elendi.

Sardinya Adası'nın Sassari kentindeki Serradimigni Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 23-12 önde geçen Pınar Karşıyaka, soyunma odasına da 52-28 üstün gitti.

Geçen hafta İzmir'de oynadığı müsabakayı 19 sayı farkla 87-68 kaybeden Pınar Karşıyaka, büyük heyecana sahne olan maçın üçüncü çeyreğini 69-50 önde tamamladı.

Son çeyrekte toparlanan ve yeşil-kırmızılı ekibi 14 sayıda tutan İtalyan temsilcisi, farkı kapattı ve mücadele 83-83 berabere sona erdi.

Bu sonuçla Dinamo Sassari adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 01:16
  1. Basketbol
  2. çeyrek final
  3. Dinamo Sassari
  4. FIBA Avrupa Kupası
  5. Pınar Karşıyaka

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye düşmanlığı ile Erdoğan düşmanlığını ayırt edemez hale gelmişler”
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye..
    2. Doğu Perinçek, İYİ Parti'nin seçim..
    3. Fransızların yarısına göre asker..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    5. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    6. Cumhur İttifakı demokrasi mitinginde..
    7. Ahmet Aras meydanlara sığmıyor
    8. İngiliz Parlamentosunda 8 Brexit..
    9. 8 farklı Brexit önergesi çoğunluk..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    11. İngiltere Avam Kamarasında tartışmaya..
    12. Bakan Soylu, Hayrat Vakfının yeni..
    13. Ağrı'da otomobil şarampole devrildi: 5..
    14. Yeni Zelanda'ya göç başvurularında..
    15. Atiker Konyaspor Kulübü'nden "borç"..
    16. İngiltere Avam Kamarası, Brexit..
    17. Kongrede Pompeo'ya Kaşıkçı tepkisi
    18. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    19. Köpeğini yakalamak isterken çatıdan..
    20. İngiliz parlamentosunda oylanan 8..
    21. Köpeğini yakalamak isterken çatıdan..
    22. Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
    23. Bakan Soylu, Altındağ'da vatandaşlarla..
    24. Şili'de Katolik Kilisesi taciz..
    25. Afyonkarahisar’da 1300 yıllık Tevrat..
    26. Hazırlık maçı: Abalı..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında
    28. Suudi Arabistan'daki tutuklu kadın..
    29. Rusya'dan Trump'a cevap: Önce ABD'nin..
    30. "Yeni Zelanda'daki teröristin..
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dünya alarmda... ABD'de acil durum ilan edildi
    Dünya alarmda... ABD'de acil durum ilan edildi
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!