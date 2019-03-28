Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası Dinamo Sassari: 83 - Pınar Karşıyaka: 83- İtalyan ekibi yarı finale yükseldi

İSTANBUL (AA) - Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İtalyan temsilcisi Dinamo Sassari ile 83-83 berabere kalarak elendi. Sardinya Adası'nın Sassari kentindeki Serradimigni Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 23-12 önde geçen Pınar Karşıyaka, soyunma odasına da 52-28 üstün gitti. Geçen hafta İzmir'de oynadığı müsabakayı 19 sayı farkla 87-68 kaybeden Pınar Karşıyaka, büyük heyecana sahne olan maçın üçüncü çeyreğini 69-50 önde tamamladı. Son çeyrekte toparlanan ve yeşil-kırmızılı ekibi 14 sayıda tutan İtalyan temsilcisi, farkı kapattı ve mücadele 83-83 berabere sona erdi. Bu sonuçla Dinamo Sassari adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

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