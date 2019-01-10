Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
- Pınar Karşıyaka'nın 2. galibiyetini aldığı 2. turda, 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı10 Ocak 2019 Perşembe 09:48
İZMİR (AA) - Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda ilk devre müsabakaları tamamlandı.
Pınar Karşıyaka, I Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında Kosova ekibi Z Mobile Priştine'yi 107-85 mağlup etti. Grupta 2. galibiyetini alan yeşil-kırmızılı ekip ikinci sıradaki yerini korudu.
İkinci turda ilk devre maçlarının tamamlandığı organizasyonda I Grubu'nda Alman temsilcisi s.Oliver Würzburg, K Grubu'nda İtalyan Pallacanestro Varese, L Grubu'nda Rusya temsilcisi Avtodor Saratov yoluna kayıpsız devam ediyor.
- Sonuçlar ve puan durumu
Gruplarda üçüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 22-23 Ocak'ta oynanacak dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:
- I Grubu:
Pınar Karşıyaka-Z Mobile Priştine (Kosova): 107-85
s.Oliver Würzburg (Almanya)-Szolnoki Olaj (Macaristan): 118-71
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|s.Oliver Würzburg
|3
|3
|0
|309
|235
|6
|2.
|Pınar Karşıyaka
|3
|2
|1
|268
|251
|5
|3.
|Z Mobile Priştine
|3
|1
|2
|243
|278
|4
|4.
|Szolnoki Olaj
|3
|0
|3
|217
|273
|3
Pınar Karşıyaka-Szolnoki Olaj
Z Mobile Priştine-s.Oliver Würzburg
- J Grubu:
Balkan (Bulgaristan)-Lukoil Levski (Bulgaristan): 81-57
Ironi Ness Ziona (İsrail)-Alba Fehervar (Macaristan): 70-93
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Alba Fehervar
|3
|2
|1
|264
|214
|5
|2.
|Ironi Ness Ziona
|3
|2
|1
|268
|255
|5
|3.
|Balkan
|3
|2
|1
|242
|239
|5
|4.
|Lukoil Levski
|3
|0
|3
|202
|268
|3
Alba Fehervar-Balkan
Ironi Ness Ziona-Lukoil Levski
- K Grubu:
Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dinamo Sassari (İtalya): 89-96
Donar (Hollanda)-Pallacanestro Varese (İtalya): 67-73
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Pallacanestro Varese
|3
|3
|0
|272
|228
|6
|2.
|Dinamo Sassari
|3
|2
|1
|267
|257
|5
|3.
|Donar
|3
|1
|2
|223
|213
|4
|4.
|Petrolina AEK
|3
|0
|3
|219
|283
|3
Petrolina AEK-Pallacanestro Varese
Dinamo Sassari-Donar
- L Grubu:
Avtador Saratov (Rusya)-Bakken Bears (Danimarka): 71-60
ZZ Leiden (Hollanda)-Kataja Basket (Finlandiya): 87-72
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Avtodor Saratov
|3
|3
|0
|266
|189
|6
|2.
|Bakken Bears
|3
|2
|1
|275
|231
|5
|3.
|ZZ Leiden
|3
|1
|2
|230
|280
|4
|4.
|Kataja Basket
|3
|0
|3
|218
|289
|3
Kataja Basket-Avtador Saratov
ZZ Leiden-Bakken Bears
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