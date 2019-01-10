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Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

- Pınar Karşıyaka'nın 2. galibiyetini aldığı 2. turda, 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı

10 Ocak 2019 Perşembe 09:48
Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

İZMİR (AA) - Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda ilk devre müsabakaları tamamlandı.

Pınar Karşıyaka, I Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında Kosova ekibi Z Mobile Priştine'yi 107-85 mağlup etti. Grupta 2. galibiyetini alan yeşil-kırmızılı ekip ikinci sıradaki yerini korudu.

İkinci turda ilk devre maçlarının tamamlandığı organizasyonda I Grubu'nda Alman temsilcisi s.Oliver Würzburg, K Grubu'nda İtalyan Pallacanestro Varese, L Grubu'nda Rusya temsilcisi Avtodor Saratov yoluna kayıpsız devam ediyor.


- Sonuçlar ve puan durumu


Gruplarda üçüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 22-23 Ocak'ta oynanacak dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:


- I Grubu:

Pınar Karşıyaka-Z Mobile Priştine (Kosova): 107-85

s.Oliver Würzburg (Almanya)-Szolnoki Olaj (Macaristan): 118-71

STakımOGMAYP
1.s.Oliver Würzburg3303092356
2.Pınar Karşıyaka3212682515
3.Z Mobile Priştine3122432784
4.Szolnoki Olaj3032172733

Pınar Karşıyaka-Szolnoki Olaj

Z Mobile Priştine-s.Oliver Würzburg


- J Grubu:

Balkan (Bulgaristan)-Lukoil Levski (Bulgaristan): 81-57

Ironi Ness Ziona (İsrail)-Alba Fehervar (Macaristan): 70-93

STakımOGMAYP
1.Alba Fehervar3212642145
2.Ironi Ness Ziona3212682555
3.Balkan3212422395
4.Lukoil Levski3032022683

Alba Fehervar-Balkan

Ironi Ness Ziona-Lukoil Levski


- K Grubu:

Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dinamo Sassari (İtalya): 89-96

Donar (Hollanda)-Pallacanestro Varese (İtalya): 67-73

STakımOGMAYP
1.Pallacanestro Varese3302722286
2.Dinamo Sassari3212672575
3.Donar3122232134
4.Petrolina AEK3032192833

Petrolina AEK-Pallacanestro Varese

Dinamo Sassari-Donar


- L Grubu:

Avtador Saratov (Rusya)-Bakken Bears (Danimarka): 71-60

ZZ Leiden (Hollanda)-Kataja Basket (Finlandiya): 87-72

STakımOGMAYP
1.Avtodor Saratov3302661896
2.Bakken Bears3212752315
3.ZZ Leiden3122302804
4.Kataja Basket3032182893

Kataja Basket-Avtador Saratov

ZZ Leiden-Bakken Bears


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 09:48
  1. Basketbol
  2. FIBA Avrupa Kupası
  3. Pınar Karşıyaka

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