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Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

Pınar Karşıyaka'nın ikinci tur I Grubu'ndaki rakipleri ve maç programı belli oldu

22 Kasım 2018 Perşembe 09:32
Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

İZMİR (AA) - Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka'nın I Grubu'ndaki rakipleri ve maç programı belli oldu.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un elendiği organizasyonda C Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, 2. tura yükselmeyi başardı.

Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 16 ekibin ikinci turda 4 gruba ayrıldığı organizasyonda Pınar Karşıyaka yoluna I Grubu'nda devam edecek. Yeşil-kırmızılı ekip grupta Almanya'dan s.Oliver Würzburg, Macaristan'dan Szolnoki Olaj ve Kosova'dan Z Mobile Priştine ile ilk 2 mücadelesi verecek.

Bu 4 grupta yine ilk 2'de yer alacaklar, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla elemeli son 16 turunda birbirlerine rakip olacak. Daha sonra çeyrek, yarı final ve final karşılaşmaları oynanacak.


- Maç programı

Pınar Karşıyaka, 12 Aralık Çarşamba günü başlayacak ikinci tur maçlarında ilk olarak deplasmanda Szolnoki Olaj'la karşılaşacak. Yeşil-kırmızılı ekibin I Grubu'ndaki maç programı şöyle:

12 Aralık Çarşamba: Szolnoki Olaj-Pınar Karşıyaka

19 Aralık Çarşamba: Pınar Karşıyaka-s.Oliver Würzburg

9 Ocak 2019 Çarşamba: Pınar Karşıyaka-Z Mobile Priştine

23 Ocak Çarşamba: Pınar Karşıyaka-Szolnoki Olaj

30 Ocak Çarşamba: s.Oliver Würzburg-Pınar Karşıyaka

6 Şubat Çarşamba: Z Mobile Priştine-Pınar Karşıyaka



Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 09:32
  1. Basketbol
  2. FIBA Avrupa Kupası
  3. Pınar Karşıyaka

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