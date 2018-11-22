İZMİR (AA) - Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka'nın I Grubu'ndaki rakipleri ve maç programı belli oldu.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un elendiği organizasyonda C Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, 2. tura yükselmeyi başardı.

Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 16 ekibin ikinci turda 4 gruba ayrıldığı organizasyonda Pınar Karşıyaka yoluna I Grubu'nda devam edecek. Yeşil-kırmızılı ekip grupta Almanya'dan s.Oliver Würzburg, Macaristan'dan Szolnoki Olaj ve Kosova'dan Z Mobile Priştine ile ilk 2 mücadelesi verecek.

Bu 4 grupta yine ilk 2'de yer alacaklar, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla elemeli son 16 turunda birbirlerine rakip olacak. Daha sonra çeyrek, yarı final ve final karşılaşmaları oynanacak.





- Maç programı

Pınar Karşıyaka, 12 Aralık Çarşamba günü başlayacak ikinci tur maçlarında ilk olarak deplasmanda Szolnoki Olaj'la karşılaşacak. Yeşil-kırmızılı ekibin I Grubu'ndaki maç programı şöyle:

12 Aralık Çarşamba: Szolnoki Olaj-Pınar Karşıyaka

19 Aralık Çarşamba: Pınar Karşıyaka-s.Oliver Würzburg

9 Ocak 2019 Çarşamba: Pınar Karşıyaka-Z Mobile Priştine

23 Ocak Çarşamba: Pınar Karşıyaka-Szolnoki Olaj

30 Ocak Çarşamba: s.Oliver Würzburg-Pınar Karşıyaka

6 Şubat Çarşamba: Z Mobile Priştine-Pınar Karşıyaka



