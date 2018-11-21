Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası





Salon: Sakarya



Hakemler: Ivan Milicevic (Bosna Hersek), Ilya Putenko (Rusya), Gentian Cici (Arnavutluk)



Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Herndon 11, Salumu 11, Douglas 10, Nnoko 13, Uğur Dokuyan, Wilbekin 10, Şafak Edge 9, Burak Eşlik, Mustafa Kırcalı 14, Alp Karahan 6

CSM CSU Oradea: Richard 10, Watson 13, Valeika 11, Denison 11, Pasalic 5, Petrescu, Ginyard 14, Gavrila, Lazar 2, Fomotescu 2, Melut

1. Periyot: 29-15



Devre: 51-34

3. Periyot: 69-52





SAKARYA (AA) - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Erkekler FIBA Avrupa Kupası A Grubu 6. ve son hafta maçında ağırladığı Romanya ekibi CSM CSU Oradea'yı 84-68 mağlup etti.

Bu sonuçla 3. galibiyetini alan yeşil-siyahlı takım, grubu üçüncü sırada tamamladı ve ilk 2 takım içinde yer alamadığı için organizasyona veda etti. Beşinci mağlubiyetini yaşayan CSM CSU Oradea ise 4 takımlı grubu son sırada bitirdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Salumu, Douglas ve Nnoko'nun sayılarıyla ilk 4 dakikada 11-0'lık seri yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, çeyreği 29-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Wilbekin, Nnoko ve Mustafa Kırcalı'nın sayılarına konuk ekip Richard, Ginyard ve Pasalic ile cevap verdi. Periyodun bitimine 40 saniye kala 21 sayılık fark yakalayan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, soyunma odasına ise 51-34 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte CSM CSU Oradea'nın Valeika ve Denison ile bulduğu basketlere Salumu, Herndon, Douglas ve Mustafa Kırcalı ile yanıt veren Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, 27. dakikada farkı 24 sayıya (65-41) çıkardı. Sakarya temsilcisi, final periyoduna 69-52 önde girdi.

Dördüncü periyotta da farkı koruyan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, karşılaşmadan 84-68 galip ayrıldı.