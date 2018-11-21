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Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

Pınar Karşıyaka: 86 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 75- Daha önce ikinci tura çıkmayı garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, grup maçlarını galibiyetle tamamladı

21 Kasım 2018 Çarşamba 22:52
Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Haris Bijedic (Bosna Hersek), Ciprian Stoica (Romanya), Alfred Jovovic (Hırvatistan)

Pınar Karşıyaka: Walker 10, Henry 22, Berke Aygündüz 9, Chatman 11, Marei 7, İnanç Hotamış 2, İlkan Karaman 8, Berk Uğurlu 8, Tayfun Erülkü 9, Arca Tülüoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 9, Mehmet Yağmur 10, Babic 17, Kulig 9, Semih Erden 20, Berent Kavaklıoğlu 3, Ramazan Tekin 2, Mert Gizir 1, Minchev 4

1. periyot: 18-18

Devre: 31-35

3. periyot: 59-59


İZMİR (AA) - Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nun son maçında Pınar Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 86-75 mağlup etti. İzmir temsilcisi daha önce grubu ikinci sırada bitirmeyi garantileyip, adını bir üst tura yazdırmıştı.

Pınar Karşıyaka'nın Marei, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Semih Erden'le sayılar ürettiği ilk periyodun son 3 dakikasına 13-13 eşitlikle girildi. Periyot 18-18 beraberlikle tamamlandı.

İkinci periyotta 15. dakikayı 26-24 önde geçen konuk ekip, Semih Erden'in art arda bulduğu basketlerle üstünlüğünü korudu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, son dakikasına 33-31 önde girdiği devreyi 35-31 galip bitirdi.

Üçüncü periyoda Semih Erden'in basketleriyle başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 22. dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 31-39. Periyodun son 3 dakikasına 53-49 üstün giren konuk ekip karşısında Pınar Karşıyaka son dakika içinde İlkan Karaman'ın smaç basketiyle beraberliği yakaladı: 56-56. Üçüncü periyot 59-59 eşitlikle sona erdi.

Son periyodun başında Berk Uğurlu'nun sayılarıyla 62-59 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, Berke Aygündüz'ün 3 sayılık basketleriyle etkili olduğu bölümde farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 71-65. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 37. dakika içinde Kulig'in basketiyle farkı 1 sayıya (72-71) indirmesine rağmen farkı yeniden açan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 86-75 galip ayrıldı.

C Grubu'nu 10 puanla 2. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, bir üst turda I Grubu'nda mücadele edecek.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 22:52
  1. Basketbol
  2. FIBA Erkekler Avrupa Kupası
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  4. Pınar Karşıyaka

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