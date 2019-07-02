Basketbol: 24. Turgut Atakol Turnuvası - Yunanistan: 62 - Türkiye: 82



İSTANBUL (AA) - Basketbolda ümitler kategorisinde dünyanın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Turgut Atakol Turnuvası'nda Türkiye, ikinci maçında Yunanistan'ı 82-62 mağlup etti. 24. Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'na ikinci gün maçlarıyla devam edildi. Caferağa Spor Salonu'nda yapılan maçta Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Ümit Milli Takım, ilk yarısını 34-29 üstün tamamladığı karşılaşmada Yunanistan'ı 82-62 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Günün diğer karşılaşmasında ise Sırbistan, Ukrayna'yı 80-71 mağlup etti. Organizasyonda yarın Ukrayna-Yunanistan ve Sırbistan-Fransa maçları oynanacak. Ümit Milli Takım'ın yanı sıra Fransa, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan'ın yer aldığı turnuvada, tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçların ardından grupta ilk sırayı alan takım, şampiyonluğa ulaşacak.

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