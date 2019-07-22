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Basketbol: 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerde Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu'nda yer aldı- A Milli Kadın Basketbol Takımı, elemelerde E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile mücadele edecek

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:38
Basketbol: 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri


İSTANBUL (AA) - 2021 Avrupa Kadınlar ve Erkekler Basketbol Şampiyonası elemelerinin grupları belli oldu.

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimine üçüncü torbadan katılan A Milli Erkek Takımı, Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu'nda yer aldı.

Toplam 32 takımın yer aldığı elemelerde, ülkeler dörderli 8 gruba dağılacak ve birbirleriyle rövanş usulü karşılaşacak. Eleme maçları 17-25 Şubat 2020, 23 Kasım-1 Aralık 2020 ve 15-23 Şubat 2021 tarihlerinde oynanacak.

Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak. Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak.


- Kadınlar Şampiyonası


Kura çekiminde ikinci torbada yer alan A Milli Kadın Takımı ise elemelerde E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile mücadele edecek.

Şampiyonaya ev sahipliği yapacak Fransa ve İspanya'nın doğrudan katılma hakkı alması nedeniyle elemelerde 33 takım mücadele edecek. Grupların 6'sı dörderli, 3'ü üçerli takımlardan oluşacak ve gruplardaki her takım birbiriyle rövanş usulü maç yapacak.

Kadınlarda eleme maçları 10-18 Kasım 2019, 8-16 Kasım 2020 ve 31 Ocak-8 Şubat 2021 tarihlerinde oynanacak.

Elemelerin ardından grubunu lider tamamlayan 9 takım ile en iyi ikinci olan 5 takım, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:38
  1. A Milli Erkek Takımı
  2. A Milli Kadın Takımı
  3. Avrupa Şampiyonası
  4. Basketbol
  5. elemeler
  6. kura çekimi

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