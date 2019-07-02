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Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

- Slovenya'yı yenen Belçika ile İtalya'yı mağlup eden Rusya, çeyrek finale çıktı

02 Temmuz 2019 Salı 23:21
Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası


BELGRAD (AA) - Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Belçika ile Rusya, çeyrek finale yükseldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan iki eleme maçı sonunda son çeyrek finalistler de belli oldu.

Slovenya'yı 72-67 yenen Belçika ile İtalya'yı 63-54 mağlup eden Rusya, çeyrek finale çıktı.

Şampiyonanın çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Macaristan-Büyük Britanya

İspanya-Rusya

Fransa-Belçika

Sırbistan-İsveç

Çeyrek final müsabakalarının tamamı, 4 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 23:21
  1. 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
  2. Letonya
  3. Sırbistan

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