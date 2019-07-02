Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Slovenya'yı yenen Belçika ile İtalya'yı mağlup eden Rusya, çeyrek finale çıktı



BELGRAD (AA) - Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Belçika ile Rusya, çeyrek finale yükseldi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan iki eleme maçı sonunda son çeyrek finalistler de belli oldu. Slovenya'yı 72-67 yenen Belçika ile İtalya'yı 63-54 mağlup eden Rusya, çeyrek finale çıktı. Şampiyonanın çeyrek final eşleşmeleri şöyle: Macaristan-Büyük Britanya İspanya-Rusya Fransa-Belçika Sırbistan-İsveç Çeyrek final müsabakalarının tamamı, 4 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

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