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Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

- Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın ilk gününde sekiz karşılaşma oynandı- C Grubu'nda Türkiye İtalya'ya 57-54 mağlup olurken, aynı gruptaki Macaristan, Slovenya'yı 88-84 yendi

27 Haziran 2019 Perşembe 23:33
Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası


NİŞ (AA) - Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde sekiz karşılaşma oynandı.

C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Sırbistan'ın Niş şehrinde karşılaştığı İtalya'ya 57-54 yenilirken, aynı gruptaki diğer maçta Macaristan Slovenya'yı 88-84 mağlup etti.

A ve B gruplarındaki takımların Letonya'da, C ve D gruplarındaki takımların ise Sırbistan'da mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde oynanan tüm maçların sonuçları şöyle:


A Grubu:

Büyük Britanya: 74 - Letonya: 60

Ukrayna: 77 - İspanya: 95


B Grubu:

İsveç: 67 - Karadağ: 51

Fransa: 74 - Çekya: 61


C Grubu:

Macaristan: 88 - Slovenya: 84

Türkiye: 54 - İtalya: 57


D Grubu:

Rusya: 54 - Belçika: 67

Belarus: 53 - Sırbistan: 55

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 23:33
  1. 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
  2. Basketbol
  3. Letonya
  4. Sırbistan
  5. toplu sonuç

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