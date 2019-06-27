Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın ilk gününde sekiz karşılaşma oynandı- C Grubu'nda Türkiye İtalya'ya 57-54 mağlup olurken, aynı gruptaki Macaristan, Slovenya'yı 88-84 yendi



NİŞ (AA) - Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde sekiz karşılaşma oynandı.

C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Sırbistan'ın Niş şehrinde karşılaştığı İtalya'ya 57-54 yenilirken, aynı gruptaki diğer maçta Macaristan Slovenya'yı 88-84 mağlup etti.

A ve B gruplarındaki takımların Letonya'da, C ve D gruplarındaki takımların ise Sırbistan'da mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde oynanan tüm maçların sonuçları şöyle:



A Grubu:

Büyük Britanya: 74 - Letonya: 60 Ukrayna: 77 - İspanya: 95

B Grubu:

İsveç: 67 - Karadağ: 51 Fransa: 74 - Çekya: 61



C Grubu:

Macaristan: 88 - Slovenya: 84 Türkiye: 54 - İtalya: 57



D Grubu:

Rusya: 54 - Belçika: 67 Belarus: 53 - Sırbistan: 55



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