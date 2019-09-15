Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - İspanyol Rubio, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi- Şampiyonanın en iyi 5'inde Rubio, Bogdanovic, Fournier, Scola ve Gasol yer aldı



ANKARA (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu (MVP) ve en iyi 5'i belli oldu. Çin'de düzenlenen turnuvayı, 16,4 sayı, 6 asist ve 4,6 ribaunt ortalamalarıyla tamamlayan şampiyon İspanya'nın gardı Ricky Rubio, MVP ödülüne layık görüldü. Şampiyonanın en iyi 5'inde ise Rubio'nun yanı sıra Bogdan Bogdanovic (Sırbistan), Evan Fournier (Fransa), Luis Scola (Arjantin) ve Marc Gasol (İspanya) yer aldı.

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