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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- İspanyol Rubio, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi- Şampiyonanın en iyi 5'inde Rubio, Bogdanovic, Fournier, Scola ve Gasol yer aldı

15 Eylül 2019 Pazar 18:08
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası


ANKARA (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu (MVP) ve en iyi 5'i belli oldu.

Çin'de düzenlenen turnuvayı, 16,4 sayı, 6 asist ve 4,6 ribaunt ortalamalarıyla tamamlayan şampiyon İspanya'nın gardı Ricky Rubio, MVP ödülüne layık görüldü.

Şampiyonanın en iyi 5'inde ise Rubio'nun yanı sıra Bogdan Bogdanovic (Sırbistan), Evan Fournier (Fransa), Luis Scola (Arjantin) ve Marc Gasol (İspanya) yer aldı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 18:08
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. en değerli oyuncu
  4. en iyi 5
  5. Ricky Rubio

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