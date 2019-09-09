Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası O ve P gruplarında oynanan ikinci maçların ardından 17-32'ncilik klasman mücadelesi tamamlandı- Turnuvayı 22. sırada bitiren Türkiye, olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde etti



İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda O ve P gruplarında oynanan ikinci maçların ardından 17-32'ncilik klasman mücadelesi sona erdi. Türkiye, O Grubu'ndaki son maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenildi ve turnuvayı 22. sırada tamamladı. Milliler, bu sıralamayla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için eleme oynama hakkı kazandı. Klasman maçlarında günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle: O Grubu: Japonya-Karadağ: 65-80 Türkiye-Yeni Zelanda: 101-102

Takım Maç G M AS YS Puan 1 Yeni Zelanda 5 3 2 497 470 8 2 Türkiye 5 2 3 434 427 7 3 Karadağ 5 1 4 370 406 6 4 Japonya 5 0 5 334 464 5

P Grubu: Ürdün-Senegal: 79-77 Almanya-Kanada: 82-76

Takım Maç G M AS YS Puan 1 Almanya 5 3 2 409 364 8 2 Kanada 5 2 3 445 413 7 3 Ürdün 5 1 4 352 482 6 4 Senegal 5 0 5 330 432

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