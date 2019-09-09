Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası





İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turu, K ve L gruplarında oynanan maçlarla sona erdi.

K Grubu'nda Yunanistan, Çekya'yı 84-77 yenmesine rağmen 12 sayılık farkı yakalayamaması nedeniyle çeyrek finale çıkamadı. Brezilya'yı 89-73 mağlup eden ABD, K Grubu'nda lider, Çekya da ikinci olarak son 8 arasına kaldı.

L Grubu'nda ise Avustralya, Fransa'yı 100-98'lik skorla geçti. Bu grupta Avustralya lider, Fransa ikinci oldu ve çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde ABD-Fransa ve Avustralya-Çekya eşleşmeleri oluştu.

Öte yandan ABD ve Arjantin, Amerika kıtasından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Kupada iki grupta alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

K Grubu:

Çekya-Yunanistan: 77-84

ABD-Brezilya: 89-73



Takım Maç G M AS YS Puan 1. ABD 5 5 0 437 330 10 2. Çekya 5 3 2 417 395 8 3. Yunanistan 5 3 2 403 382 8 4. Brezilya 5 3 2 409 427 8



L Grubu: Dominik Cumhuriyet-Litvanya: 55-74 Fransa-Avustralya: 98-100

Takım Maç G M AS YS Puan 1. Avustralya 5 5 0 458 416 10 2. Fransa 5 4 1 447 369 9 3. Litvanya 5 3 2 424 336 8 4. Dominik Cumhuriyeti 5 2 3 337 390 7



