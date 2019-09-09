Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - ABD: 89 - Brezilya: 73

Salon: Shenzhen

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), FerdinandPascual (Filipinler), Julio CesarAnaya Freile (Panama) ABD: Walker 16, Mitchell 6, Harris 8, Barnes 10, Turner 16, Brown 11, White 4, Lopez , Middleton 9, Smart 9 Brezilya: Huertas 7, Louzada, Garcia 5, Caboclo 6, Felicio, Benite 21, Barbosa 14, Luz 2, Varejao 14, Sousa 4 1. Periyot: 21-18 Devre: 43-39 3. Periyot: 67-56

ANKARA (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur K Grubu'nun son maçında ABD, Brezilya'yı 89-73 yendi. Oynadığı 5. maçı da kazanan ABD, lider olarak çeyrek finale yükseldi. Brezilya ise grubu son sırada bitirdi.

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