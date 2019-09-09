Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Fransa: 98 - Avustralya: 100



Salon: Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı Hakemler: Tolga Şahin (İtalya), Juan Fernandez (Arjantin), Luis Castillo (İspanya) Fransa: Batum 13, Fournier 31, Gobert 8, M'baye 2, Ntilikina 7, De Colo 26, Poirier 2, Lessort, Albicy 9, Toupane Avustralya: Ingles 23, Baynes 21, Landale 5, Mills 30, Dellavedova 6, Bogut 7, Creek 8, Kay, Goulding 1. Periyot: 24-23 Devre: 46-46 3. Periyot: 75-71 5 faulle çıkanlar: 36.21 Bogut (Avustralya), 39.31 Gobert (Fransa)

İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası ikinci tur L Grubu'nda Avustralya, Fransa'yı 100-98 yendi. Avustralya grupta lider, Fransa ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.



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