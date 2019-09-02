Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Organizasyonun üçüncü gününde A, B, C ve D gruplarında ikinci maçlar oynandı



ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında ikinci maçlar yapıldı. Turnuvanın ilk gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

- A Grubu

Venezuela-Fildişi Sahili: 87-71 Çin-Polonya:76-79



Takım Maç G M AS YS Puan 1. Polonya 2 2 - 159 145 4 2. Çin 2 1 1 146 134 3 3. Venezuela 2 1 1 156 151 3 4. Fildişi Sahili 2 - 2 126 157 2

- B Grubu

Nijerya-Arjantin: 81-94 Kore-Rusya: 73-87



Takım Maç G M AS YS Puan 1. Arjantin 2 2 - 189 150 4 2. Rusya 2 2 - 169 150 4 3. Nijerya 2 - 2 158 176 2 4. Kore 2 - 2 142 182 2



- C Grubu

Tunus-İran: 79-67 Porto Riko-İspanya: 63-73



Takım Maç G M AS YS Puan 1. İspanya 2 2 - 174 125 4 2. Porto Riko 2 1 1 146 154 3 3. Tunus 2 1 1 141 168 3 4. İran 2 - 2 148 162 2

- D Grubu

İtalya-Angola: 92-61 Sırbistan-Filipinler: 126-67



Takım Maç G M AS YS Puan 1. Sırbistan 2 2 - 231 126 4 2. İtalya 2 2 - 200 123 4 3. Angola 2 - 2 120 197 2 4. Filipinler 2 - 2 129 234 2

- E, F, G ve H gruplarındaki ikinci maçlar yarın

Turnuvada F, G ve H gruplarının ikinci maçları yarın oynanacak. Bu üç gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:

E Grubu: (Şanghay Oriental Spor Merkezi) 11.30'da Japonya-Çekya 15.30 ABD-Türkiye

F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı) 11.00 Karadağ-Yeni Zelanda 15.00 Brezilya-Yunanistan

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi) 11.30 Almanya-Dominik Cumhuriyeti 15.30 Ürdün-Fransa

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi) 10.30 Avustralya-Senegal 14.30 Litvanya-Kanada





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