Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Porto Riko: 63 - İspanya: 73



Salon: Guangzhou Hakemler: Michael Weiland (Kanada), Georgios Poursanidis (Yunanistan), James Alexander Boyer (Avustralya) Porto Riko: Browne 11, Diaz 5, Huertas 7, Balkman 6, Franklin 2, Mojica, Rodriguez 9, Clemente 2, Collier 6, Clavell 13, Pineiro 2 İspanya: Rubio 17, Fernandez 5, Claver 7, Hernangomez 8, Gasol 19, Colom 2, Llull 9, Ribas, Rabaseda, Oriola 6, Geuer 1. Periyot: 21-17 Devre: 35-36 3. Periyot: 45-57 5 faulle çıkan: 39.21 Browne (Porto Riko)

ŞANGHAY (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında İspanya, Porto Riko'yu 73-63 yendi. Grupta ikinci galibiyetine ulaşan İspanya, üst tura yükseldi.



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