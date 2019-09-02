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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- Porto Riko: 63 - İspanya: 73

02 Eylül 2019 Pazartesi 19:27
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası


Salon: Guangzhou

Hakemler: Michael Weiland (Kanada), Georgios Poursanidis (Yunanistan), James Alexander Boyer (Avustralya)

Porto Riko: Browne 11, Diaz 5, Huertas 7, Balkman 6, Franklin 2, Mojica, Rodriguez 9, Clemente 2, Collier 6, Clavell 13, Pineiro 2

İspanya: Rubio 17, Fernandez 5, Claver 7, Hernangomez 8, Gasol 19, Colom 2, Llull 9, Ribas, Rabaseda, Oriola 6, Geuer

1. Periyot: 21-17

Devre: 35-36

3. Periyot: 45-57

5 faulle çıkan: 39.21 Browne (Porto Riko)


ŞANGHAY (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında İspanya, Porto Riko'yu 73-63 yendi.

Grupta ikinci galibiyetine ulaşan İspanya, üst tura yükseldi.


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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 19:27
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. ispanya
  4. Porto Riko

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