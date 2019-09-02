Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Çin: 76 - Polonya: 79



Salon: Wukesong Spor Salonu Hakemler: Matthew Leigh, Kallio (Kanada), Boris Krejic (Slovenya), Samir Abaakıl (Fas) Çin: Jiwei 7, Xiaochuan 7, Ailun 6, Qi 10, Jianlian 24, Abudurexiti, Shuo, Zhelin 10, Rui 9, Minghui 3, Junfei Polonya: Cel 7, Hrycaniuk 4, Ponitka 25, Slaughter 22, Wacxynski 4, Koszarek , Kulig 6, Sokolowski 3, Balcerowski 6, Olejniczak 2 1. Periyot: 25-15 Devre: 35-39 3. Periyot: 54-57 Normal Süre: 72-72 5 faulle çıkanlar: 34.01 Ailun, 34,51 Rui (Çin)

ŞANGHAY (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Polonya, uzatmada ev sahibi Çin'i 79-76 mağlup etti. Polonya üst üste ikinci galibiyetini alarak 2. tura yükselmeyi garantiledi. Çin ise ilk yenilgisini aldı.



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