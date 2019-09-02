Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Venezuela: 87 - Fildişi Sahili: 71



Salon: Wukesong Hakemler: Albert Matthew Myers (ABD), Yener Yılmaz (Türkiye), Harja Jaladri (Endonezya) Venezuela: Guillent 28, Jose Vargas 8, Ruiz 10, Lewis 3, Colmenares 10, Gregory Vargas 2, Zamora 14, Chourio 5, Graterol 4, Carrera 3 Fildişi Sahili: Abouo 19, Diabate 3, Landry Edi 11, Kone 2, Thompson 15, Adjehi 2, Bamba 13, Fofana 1, Pamba 5, Zerbo 1. Periyot: 26-17 Devre: 49-32 3. Periyot: 73-56

İSTANBUL (AA) - Çin düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası A Grubu'nda Venezuela, Fildişi Sahili'nin 87-71 yendi. Venezuela, gruptaki ilk galibiyetini alırken, Fildişi Sahili ikinci maçını da kaybetti.





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