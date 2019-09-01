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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- ABD'li basketbolcu Barnes: "Bizim için kilit nokta savunmaydı"- Çekyalı oyuncu Satoransky: "Vesely'yi çok özledik. Burada olmadığı için herkes çok üzgün. Bize çok yardımı olurdu"

01 Eylül 2019 Pazar 18:25
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası


ŞANGHAY (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Çekya'yı 88-67 yenen ABD'nin oyuncusu Harrison Barnes, sonuna kadar üstün götürdükleri karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

Barnes, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizim için kilit nokta savunmaydı. Oyunda bazı kırılma noktaları vardı ama sonuna kadar kontrolü elimizde tuttuk." dedi.

Dünya Kupası'nda oynamanın mutluluk verici olduğunu vurgulayan Barnes, "Harika bir tecrübe, ülkeniz için oynuyorsunuz. Başarıya aç takıma sahibiz. Kanıtlayacak çok şeyimiz var. Bizim için önemli bir meydan okuma olacak." diye konuştu.

ABD'nin oyun kurucusu Joe Harris, başantrenörleri Gregg Popovich'in dikkatli olmaları gerektiği yönünde kendilerini uyardığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hocamız, çok yetenekli takım olduğumuzu ve savunma yaparsak hücumun kendiliğinden geleceğini söyledi. Savunma bize maçı kazandıran nokta oldu. Turnuvanın genelinde bu böyle olacak."


- Çekya cephesi


İlk karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Çekya'nın oyuncusu Tomas Satoransky, ABD'nin fiziksel gücüne karşı koyamadıklarını vurgulayarak, "İlk çeyrekte iyi savunma yaptık ama birebirde çok iyiler. Sonraki iki maçta da bugünkü gibi mücadele etmeliyiz. Türkiye ile Japonya arasındaki maçın bir kısmını izledik. İki takıma karşı hazırlık döneminde oynamadık. Yarından itibaren bu karşılaşmalara hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Çek oyuncu Jan Vesely ile ilgili soruyu yanıtlayan Satoransky, "Vesely'yi çok özledik. Burada olmadığı için herkes çok üzgün. Bize çok yardımı olurdu. En yakın zamanda iyileşmesini istiyorum." dedi.

Türkiye'de forma giyen Çek oyuncu Blake Schilb ise ABD'nin savunmada çok sert oynadığını belirterek, "Çok atletik takım. Bazı şeyleri iyi yaptık. Bu maçta bizim adımıza olumlu şeyler vardı. Önümüzdeki iki maça odaklanacağız." yorumunu yaptı.



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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 18:25
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. ABD
  3. Basketbol
  4. Blake Schilb
  5. joe harris
  6. tomas satoransky

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