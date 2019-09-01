Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Organizasyonun ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı- Türkiye, E Grubu ilk karşılaşmasında Japonya'yı 86-67 mağlup etti



ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı. Türkiye, E Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 yendi. Turnuvanın ikinci gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

- E Grubu

Türkiye-Japonya: 86-67 Çekya-ABD: 67-88



Takım Maç G M AS YS Puan 1. ABD 1 1 - 88 67 2 2. Türkiye 1 1 - 86 67 2 3. Japonya 1 - 1 67 86 1 4. Çekya 1 - 1 67 88 1



- F Grubu

Yeni Zelanda-Brezilya: 94-102 Yunanistan-Karadağ: 85-60



Takım Maç G M AS YS Puan 1. Yunanistan 1 1 - 85 60 2 2. Brezilya 1 1 - 102 94 2 3. Yeni Zelanda 1 - 1 94 102 1 4. Karadağ 1 - 1 60 85 1

- G Grubu

Dominik Cumhuriyeti-Ürdün: 80-76 Fransa-Almanya: 78-74



Takım Maç G M AS YS Puan 1. Dominik Cum. 1 1 - 80 76 2 2. Fransa 1 1 - 78 74 2 3. Ürdün 1 - 1 76 80 1 4. Almanya 1 - 1 74 78 1

- H Grubu

Kanada-Avustralya: 92-108 Senegal-Litvanya: 47-101



Takım Maç G M AS YS Puan 1. Litvanya 1 1 - 101 47 2 2. Avustralya 1 1 - 108 92 2 3. Kanada 1 - 1 92 108 1 4. Senegal 1 - 1 47 101 1

- 3. günün programı

Turnuvanın 3. gününde yarın A, B, C ve D gruplarında ikinci karşılaşmalar oynanacak. Karşılaşmaların TSİ programı şöyle: A Grubu: (Wukesong Spor Salonu - Pekin) 11.00 Venezuela-Fildişi Sahili 15.00 Çin-Polonya

B Grubu: (Wuhan Spor Merkezi - Wuhan) 11.30 Nijerya-Arjantin 15.30 Güney Kore-Rusya

C Grubu: (Guangzhou Spor Salonu - Guangzhou) 11.30 Tunus-İran 15.30 Porto Riko-İspanya

D Grubu: (Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena - Foshan) 10.30 İtalya-Angola 14.30 Sırbistan-Filipinler



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