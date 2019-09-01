Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Fransa: 78 - Almanya: 74



Salon: Shenzhen Spor Merkezi Hakemler: Juan Fernandez (Arjantin), Luis Castillo (İspanya), Daniel Alberto Garcia Nieves (Venezuela) Fransa: Albicy, Fournier 26, Batum 2, M'Baye 21, Gobert 9, De Colo 3, Labeyrie, Ntilikina 8, Poirier 9, Toupane Almanya: İsmet Akpınar 2, Schröder 23, Zipser 2, Theis 3, Kleber 6, Voigtmann 25, Barthel 2, Benzing 8, Giffey, Lo 3, Obst 1. Periyot: 16-4 Devre: 36-20 3. Periyot: 59-50 Beş faulle çıkan: 39.28 M'Baye (Fransa)

İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası G Grubu'nda Fransa, Almanya'yı 78-74 mağlup etti.

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