Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
- Fransa: 78 - Almanya: 7401 Eylül 2019 Pazar 17:35
Salon: Shenzhen Spor Merkezi
Hakemler: Juan Fernandez (Arjantin), Luis Castillo (İspanya), Daniel Alberto Garcia Nieves (Venezuela)
Fransa: Albicy, Fournier 26, Batum 2, M'Baye 21, Gobert 9, De Colo 3, Labeyrie, Ntilikina 8, Poirier 9, Toupane
Almanya: İsmet Akpınar 2, Schröder 23, Zipser 2, Theis 3, Kleber 6, Voigtmann 25, Barthel 2, Benzing 8, Giffey, Lo 3, Obst
1. Periyot: 16-4
Devre: 36-20
3. Periyot: 59-50
Beş faulle çıkan: 39.28 M'Baye (Fransa)
İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası G Grubu'nda Fransa, Almanya'yı 78-74 mağlup etti.
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