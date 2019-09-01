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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- Dominik Cumhuriyeti: 80 - Ürdün: 76

01 Eylül 2019 Pazar 13:38
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası


Salon: Shenzhen Bay Spor Merkezi

Hakemler: Tolga Şahin (Türkiye), Julio Cesar Anaya Freile (Panama), Kingsley Ojeaburu (Nijerya)

Dominik Cumhuriyeti: Solano 9, Liz 15, Baez 2, Rojas 3, Vargas 12, Montero 9, Ramon 10, Roberts 11, Suero, Garcia, Mendoza 9, Pena

Ürdün: İbrahim 4, Tucker 24, Alawadi, Abbas, Ahmet Düverioğlu 34, Alhamarsheh 8, Abdeen 6, Abuwazaneh, Al-Dasuqi

1. Periyot: 22-17

Devre: 47-36

3. Periyot: 61-53

Beş faulle çıkan: 38.23 Abbas (Ürdün)


İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın G Grubu'ndaki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti, Ürdün'ü 80-76 yendi.

Türk hakem Tolga Şahin'in de görev yaptığı maçta Ürdün'de forma giyen Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Ahmet Düverioğlu, karşılaşmayı 34 sayı, 10 ribauntla tamamladı.


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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 13:38
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Dominik Cumhuriyeti
  4. Ürdün

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