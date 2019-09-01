Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Yeni Zelanda: 94 - Brezilya: 102



Salon: Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Leandro Lezcano (Arjantin), Intae Hwang (Güney Kore) Yeni Zelanda: Abercrombie 5, Fotu 17, Loe 11, Tai Webster 12, Corey Webster 19, Ili 16, Rusbatch 6, Delany, Ngatai, Pledger 4, Smith-Milner 4 Brezilya: Caboclo 9, Huertas 2, Louzada 9, Varejao 3, Luz 15, Barbosa 22, Felicio 7, Garcia 14, Sousa 12, Benite 6, Lima, Mateus 3 1. Periyot: 20-21 Devre: 50-50 3. Periyot: 62-78 Beş faulle çıkanlar: 39.12 Tai Webster (Yeni Zelanda), 39.28 Benite (Brezilya)

İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda F Grubu'ndaki ilk maçta Brezilya, Yeni Zelanda'yı 102-94 mağlup etti.

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