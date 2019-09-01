Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Kanada: 92 - Avustralya: 108



Salon: Dongguan Basketbol Merkezi Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Alexis Mercado Pacheco (Porto Riko), Gentian Cici (Arnavutluk)

Kanada: Pangos 14, Joseph 16, Ejim 9, Birch 18, Wiltjer 6, Klassen 4, Thomas Scrubb 8, Phil Scrubb 9, Heslip 8, Kajami-Keane, Nembhard

Avustralya: Mills 15, Dellavedova 24, Ingles 13, Landale 8, Baynes 10, Goulding 16, Kay 8, Bogut 12, Creek 2, Barlow, Gliddon, Sobey

1. Periyot: 20-29

Devre: 40-52

3. Periyot: 77-76 5 faulle çıkan: 38.52 Goulding (Avustralya)



İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda H Grubu'ndaki ilk maçta Avustralya, Kanada'yı 108-92 yendi.

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