Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
- Polonya: 50 - Türkiye: 3924 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
İSTANBUL (AA) - 16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Polonya'ya 50-39 yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonanın D Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya ile karşılaştı.
Maçta ilk çeyreği 11-10 Polonya üstün geçerken, milli takım devre arasına 29-24 galip durumda girdi. Üçüncü çeyreği 39-30 önde tamamlayan Polonya, maçı da 50-39 kazanmayı başardı.
İlk maçında Yunanistan'a 65-55 kaybeden milliler, üçüncü ve son maçını yarın Çekya ile oynayacak.
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