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Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

- Polonya: 50 - Türkiye: 39

24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - 16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Polonya'ya 50-39 yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonanın D Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya ile karşılaştı.

Maçta ilk çeyreği 11-10 Polonya üstün geçerken, milli takım devre arasına 29-24 galip durumda girdi. Üçüncü çeyreği 39-30 önde tamamlayan Polonya, maçı da 50-39 kazanmayı başardı.

İlk maçında Yunanistan'a 65-55 kaybeden milliler, üçüncü ve son maçını yarın Çekya ile oynayacak.


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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
  1. 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
  2. Basketbol
  3. Polonya

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