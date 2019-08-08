Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası İtalya'da yarın başlayacak şampiyonada Türkiye ilk maçında Slovenya ile karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarın İtalya'da başlayacak. Udine kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada, toplam 16 takım 4 grupta mücadele edecek. Türkiye, organizasyonda C Grubu'nda Slovenya, Litvanya ve Estonya ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonadaki ilk maçında yarın Slovenya ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımın, maç programı TSİ şöyle: Yarın: 15.15 Slovenya-Türkiye 10 Ağustos Cumartesi: 15.15 Türkiye-Litvanya 11 Ağustos Pazar: 19.45 Estonya-Türkiye



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.