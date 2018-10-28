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Başkentteki vahşetin zanlısı yakalandı!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde ormanlık arazide ölü bulunan Suriye uyruklu çocuğun katil zanlısı çaldığı araçla yakalandı.

28 Ekim 2018 Pazar 15:13
Başkentteki vahşetin zanlısı yakalandı!

Sabah saatlerinde Doğantepe Mahallesi'ndeki ormanlık arazide kafası parçalanmış çocuk cesedi olduğunu görenler, polise ve  sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemede çocuğun üzerinde Cumali Elselim (15) adına düzenlenmiş kimlik belgesi bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Elselim ile en son irtibata geçen kişi olduğu belirlenen İ.G'ye (17) ulaştı.

Gözaltına alınan İ.G, maktulü akşam saatlerinde alarak arkadaşı H.Y.  (17) ile olay yerinde buluşturduğunu anlattı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Y'nin taşla kafasına vurduğu Elselim'i öldürdüğünü öne  süren İ.G, olay yerinden korkarak kaçtığını savundu.

Daha sonra H.Y'nin kendisini olay yerine çağırdığını ve araba  çalacağını söylediğini iddia eden İ.G, kendisiyle gelmesini isteyen H.Y'nin  talebini reddettiğini söyledi.

Bekçiler, otomobil hırsızlığından yakalamış

İfade doğrultusunda araştırmayı derinleştiren Cinayet Büro ekipleri,  H.Y'nin Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerince çaldığı arabayla yakalandığını ve Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiğini belirledi.

Ekiplerin, Çocuk Şube ile irtibata geçtiği, gözaltındaki iki şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 15:13
  1. Ankara
  2. Altındağ
  3. Cinayet
  4. vahşet
  5. Zanlı yakalandı

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