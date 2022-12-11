  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Başkent'te zincirleme kaza
Yerel

Başkent'te zincirleme kaza

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç otomobil hasar gördü.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 16:04:00 -
Başkent'te zincirleme kaza

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç otomobil hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Beypazarı ilçesi Gömleksiz Köprü'de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobile yardım etmek için duran otomobile başka bir otomobil çarptı.

Sürücü hafif yaralandı

Meydana gelen kaza sonucu takla atan aracın sürücüsü hafif yaralandı. 3 otomobilde hasar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23