0553 313 94 23

Başkentte Venezuela zirvesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez'i kabul etti.

29 Haziran 2018 Cuma 18:18
Başkentte Venezuela zirvesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez'i kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Bu arada Venezuela heyetini, parti genel merkezine gelişlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker kapıda karşıladı.

Görüşme sonrasında Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Venezuela heyetini parti genel merkezinden uğurladı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 18:18
  1. Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • hercaihercai4 sa önce
    Külliyede agirlamak daha iyi olmazmiydi.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye telgrafı
  1. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
  2. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
  3. Teröristler üs bölgesine saldırdı
  4. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
  5. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
  6. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
  7. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
  8. İstanbul lise taban puanları 2018..
  9. Ankara liseleri taban puanları..
  10. Yerli Yörük sahneye çıktı
  11. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
  12. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
  13. Fatih Portakal böyle veda etti
  14. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
  15. Mantı tarifi
  16. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
  17. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
  18. Alman uzmandan Muharrem İnce tespiti!
  19. Yeni kabinede ekonomi bakanı Ali..
  20. Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için..
Kimler limonlu su içemez?
Kimler limonlu su içemez?
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak