0553 313 94 23

Başkentte uyuşturucu operasyonu! 4 gözaltı

Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandığı bildirildi.

09 Ekim 2018 Salı 11:34
Başkentte uyuşturucu operasyonu! 4 gözaltı

Ankara'nın Mamak ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mamak'taki okullar ve sokak aralarında satılmak üzere bir evde uyuşturucu hazırlanarak paketlendiği istihbaratını alan Mamak Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yasal izinlerin alınmasının ardından Cengizhan Mahallesi'nde tespit edilen eve operasyon düzenlendi.

Evde bulunan O.Ö, C.B, A.A. ve H.A'yı gözaltına alan ekipler, bu adreste yaptıkları aramalarda paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş 500 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen bin 335 lira ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 11:34
  1. Ankara
  2. Mamak
  3. uyuşturucu operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özgürlükçü Avrupa'da skandal yasa! Burka giyen kadınlara para cezası
    1. Özgürlükçü Avrupa'da skandal yasa!..
    2. F.Bahçe'de sıcak gelişme! Ali Koç..
    3. Azgın Kemalistler, tuzu kuru..
    4. Karadeniz'de Özel Harekat pençesi! PÖH..
    5. Diyarbakır'da operasyon başlatıldı!
    6. MEB Türkiye'deki okullaşma oranını..
    7. Bahçeli'den Akşener'e: O dili koparırız!
    8. Nükleer ahlâksızlık
    9. Muhalif siyaseteçi gözaltındayken öldü!
    10. Başkentte uyuşturucu operasyonu! 4..
    11. Akar yaptırdı, Erdoğan açacak!
    12. Elektrik hizmet kalitesi..
    13. Müslüman ülkede felaket! Ölü sayısı..
    14. Erzurum'daki FETÖ operasyonunda 4 kişi..
    15. Rusya'da 6.4 büyüklüğünde deprem!
    16. Sri Lanka’da şiddetli yağış ve..
    17. İstanbul'da "usulsüz sağlık raporu"..
    18. Bakan Pakdemirli'den Rusya'ya önemli..
    19. Akşener'den Bahçeli'yi kızdıracak..
    20. Koç kitapları zehir saçıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı