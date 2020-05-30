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Aktüel

Başkentte uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-05-30 14:00:33 -
Başkentte uyuşturucu operasyonu

ANKARA (AA) - Etimesgut ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4,1 kilogram eroin, 6 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut'ta bulunan bir sitede yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı ihbarı aldı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 4,1 kilogram eroin, 6 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 545 lira ele geçirildi.

Operasyonda Ö.Ç, M.Ö. ve A.Y. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

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