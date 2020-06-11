Başkentte ücretsiz çekici ve yol yardım hizmeti dönemi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin en çok kullanılan 4 ana arterinde olası kaza ve araç arızalarında sürücülere ücretsiz çekici ve yol yardım hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren Fen İşleri Daire Başkanlığına ait 4 ayrı kurtarma aracı, Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu, Konya Yolu ve Samsun Yolu üzerinde, sürücülere ücretsiz çekici ve yol yardım hizmeti sağlamaya başlayacak.

Ankara'da pandemiyle mücadele kapsamında normalleşme sürecinde artan araç trafiği ve kazalar nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçmek için vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla hafta içi günlerde 07.00-09.30 saatleri arasında yol yardım ekipleriyle birlikte çekiciler belirlenen noktalarda hazır bulunacak.

Ekipler, kaza ve araç arızalarında trafik sıkışıklığının yaşanmaması ve uzun süreli beklemelerin önüne geçilmesi için sürücülere, tutanak tutulmasından trafik polisi aramalarına varana kadar her türlü yol yardım desteği verecek.



Hayata geçirilecek ücretsiz uygulama ile sürücülerin ekonomik yönden de rahatlatılması hedefleniyor.