ANKARA (AA) - Pakistan'ın, İngiltere'den 14 Ağustos 1947'de kazandığı bağımsızlığının yıl dönümü kutlamaları kapsamında, başkentte "Türklerin Gözünden Pakistan'ın Renkleri" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Anadolu Ajansı (AA) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışına, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Sergide, hattat İsmet Keten ve AA foto muhabiri Metin Aktaş'ın yanı sıra AA arşiv fotoğrafları ile Pakistanlı sanatçıların karelerinden oluşan 52 fotoğraf yer alıyor.

Büyükelçi Gazi, açılışta yaptığı konuşmada, hattat Keten ve foto muhabiri Aktaş'ın, Pakistan'da çok önemli kareler yakaladığını belirterek, "Sergilenen eserlerde, Pakistan'ın doğal güzelliği, insanlarının coşkusu, kültürünün çeşitliliği ve zenginliği gösteriliyor." dedi.

Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin yüzyıllar öncesine dayandığını dile getiren Gazi, "Müşterek kader ve kültürümüz, paylaşılan tarih ve her zaman yan yana durma geleneğimizle güçlendirilmiştir. Bu özel ilişki zamanla iki ülkenin kuşakları boyunca beslenerek ilerlemeye devam etmiştir." diye konuştu.

Gazi, kültür ve sanat alanında düzenlenen bu tür etkinliklerin de halklar arasında çeşitli boyutlardaki bağların pekiştirilmesine katkı sağladığını vurgulayarak, "Çok yaşa Pakistan-Türkiye kardeşliği." ifadesini kullandı.

- "Pakistan bizim için çok kıymetli bir ülke"

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Mutanoğlu da Türkiye ile Pakistan arasındaki tarihi ve köklü ilişkilerin önemine işaret ederek, "Tek millet, iki devlet sözünü birinci olarak Azerbaycan için söyleriz ama Pakistan bizim için o kadar kıymetli bir ülke ki bu sözü ikinci kez de Pakistan için söylüyoruz." dedi.

Türkiye ile bu ülkeler arasında büyük kardeşlik bağı oluştuğunu belirten Mutanoğlu, "Son yıllarda da bu kardeşliğimizi çok daha iyi bir noktaya taşıdığımızı görüyoruz." diye konuştu.

Mutanoğlu, Türklerin, Pakistan'ı kendi ülkeleri gibi kabul ettiğini, kendisinin de üniversite eğitimini burada aldığını ve 5,5 yıl kaldığını söyledi.

Pakistan'da kaldığı süre boyunca ülkenin birçok bölgesindeki güzellikleri de görme fırsatı elde ettiğini dile getiren Mutanoğlu, "Pakistan bizim için çok kıymetli bir ülke. Böyle bir fotoğraf sergisinde bizim de payımızın olması AA olarak bizi gururlandıran bir durum." ifadelerini kullandı.

Mutanoğlu, sergide fotoğrafları bulunan Aktaş'a ve Keten'e emeklerinden dolayı teşekkür etti.

- "Pakistan'da foto muhabirliği yapmak eşsiz bir deneyim oldu"

AA foto muhabiri Aktaş da Eylül 2013-Kasım 2016 döneminde AA adına ülke temsilcisi ve foto muhabiri olarak 3 yıl görev yaptığı kardeş ülke Pakistan'da çekilen fotoğraf karelerinden oluşan serginin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendisinin ve hattat Keten'in fotoğraflardan oluşan sergiyi ziyaret edenlerin, burada Pakistan gibi kadim bir coğrafyanın renkli ve anlamlı enstantanelerini bulacağını umduğunu belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Yaşadığım 3 yıl boyunca ülkenin dört bir tarafına seyahat etme şansı bulduğum ve foto muhabirliği adına iyi kötü, acı tatlı birçok farklı olayına şahitlik ettiğim Pakistan'da, Türkiye'den gelen gazeteci olmanın özellikle sahada çalışırken faydasını ve kolaylığını gördüğümü rahatlıkla söyleyebilirim. Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ilk gittiğimde bir yabancı olarak birçok zorlukla karşılaşacağımın bilincindeydim ancak zamanla ülke şartlarına ayak uydurarak çalışma alanımı genişlettiğimde, Pakistan gibi bir yerde mesleğimi icra etmenin zevkini yaşamaya başladım. Deraver Çölü'nden Kalaş Dağları'na, Karaçi sahillerinden Peşaver'in ara sokaklarına kadar Pakistan'da foto muhabirliği yapmak benim için eşsiz bir deneyim oldu."



Aktaş, foto muhabirliği ve fotoğrafçılık adına birçok zengin öğeyi barındıran Pakistan'da mesleğini icra etmiş olmanın, hayatı boyunca unutamayacağı anıların yanı sıra mesleki tecrübeyi beraberinde getirdiğini söyledi.

Pakistan'da bulunduğu dönemde yeni coğrafyalara da ayak basma fırsatı yakaladığını dile getiren Aktaş, "2014'te Hindistan ve Afganistan'da yapılan genel seçimler ile 2015'te Nepal'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini 18 gün boyunca ajansım adına yerinde takip etme imkanı buldum." dedi.



Aktaş, uzaktaki yakın ülke olarak gönüllerde ve zihinlerde yer eden kardeş ülke Pakistan adına düzenlenen serginin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

- "Lahor, fotoğraf için bir cennet"

Hattat Keten de Pakistan'da düzenlenen bir sergi kapsamında bulunduğu Lahor'a fotoğraf çekmek amacıyla gitmediğini belirterek, "Fakat Lahor öyle cazip ve güzel bir yer ki fotoğraf için bir cennet." diye konuştu.

Burada kaldığı 15 gün boyunca çektiği fotoğrafları Büyükelçi Gazi'ye takdim ettiğini söyleyen Keten, "Kendileri de bağımsızlığın yıl dönümünde Metin Aktaş'ın fotoğraflarıyla birlikte sergi açmak için layık gördüler ama bu sergi asıl AA'nın renkli fotoğraflarının desteğiyle oldu." ifadesini kullandı.

Keten, Pakistan'ın birçok açıdan keşfedilmeyi bekleyen bir yer olduğunu, fırsat bulduğunda tekrar fotoğraf çekmek için Pakistan'a gitmek istediğini söyledi.

Konuşmaların ardından Keten ile Aktaş'a değerli çalışmalarından ötürü plaket takdim edildi.

Sergi, 20 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.



