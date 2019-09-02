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Başkentte traktör fabrikasında yangın

Yenimahalle'de traktör fabrikasındaki hurdalıkta çıkan yangın hasara yol açtı

02 Eylül 2019 Pazartesi 03:03
Başkentte traktör fabrikasında yangın

ANKARA (AA) - Başkentte bir traktör fabrikasındaki hurdalıkta çıkan yangın hasara neden oldu.

Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Güvercinlik yolu üzerinde bulunan fabrikadaki hurdalıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 03:03
  1. traktör fabrikası
  2. Yangın

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