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Aktüel

Başkent’te trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara Kızılcahamam-Çamlıdere yolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 19:39:17 -
Başkent’te trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara Kızılcahamam-Çamlıdere yolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kızılcahamam-Çamlıdere yol güzergahında plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılara ilk müdahaleleri yapılarak Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Ömer Toprak ve Yılmaz Güvercin hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralı ise kaza yerine gelen ambulanslarla Ankara’da çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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