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Gündem Başkentte terör örgütü DEAŞ soruşturmasında 64 gözaltı kararı
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Başkentte terör örgütü DEAŞ soruşturmasında 64 gözaltı kararı

Ankara merkezli 24 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 09:28:00 -
Başkentte terör örgütü DEAŞ soruşturmasında 64 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, MASAK raporlarıyla tespit edilen banka hesap hareketleri, sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarıyla Türkiye'de ikamet eden ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten DEAŞ mensuplarıyla ailelerine, nakdi yardımlarda bulunarak maddi kaynak sağlamak suretiyle "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri belirlenen 64 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin Ankara merkezli 24 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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