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Aktüel Başkentte tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı
Aktüel

Başkentte tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:36:26 -
Başkentte tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Y.H. ve M.Ç'nin tarihi eser satacakları bilgisine ulaştı.

Sincan'da düzenlenen operasyonda şüpheliler, tarihi eserleri pazarlamaya çalışırken suçüstü gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında, Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bronz heykel ile bir bronz heykel başı ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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