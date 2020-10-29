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Aktüel Başkentte Şule Çet Parkı'nın açılışı yapıldı
Aktüel

Başkentte Şule Çet Parkı'nın açılışı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 18:08:09 -
Başkentte Şule Çet Parkı'nın açılışı yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şule Çet Parkı'nın açılışı yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Çankaya Ahlatlıbel'de yapılan Şule Çet Parkı'nın açılışında konuşan Şule Çet'in babası İsmail Çet, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, kızının adını yaşatmak için verdiği sözü tuttuğunu belirtti.

Kızının adını taşıyan parkın açılışının yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çet, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a ve parkın açılışında emeği geçenlere teşekkür etti. İsmail Çet, kadın cinayetlerinin durmasını istediğini, kadınlara şiddet uygulayanlara verilen cezaların az olduğunu söyledi.

Şule Çet'in kardeşi Şenol Çet ise kardeşinin adının verildiği parkın açılışının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sağanak nedeniyle kısa tutulan konuşmaların ardından CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serhat Taşkınsu, Şule Çet'in babası İsmail Çet ile kardeşi Şenol Çet parkın açılışını yaptı.

Açılışa CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve vatandaşlar katıldı.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de, Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili sanık Çağatay Aksu "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 12 yıl 6 ay, Aksu'ya yardım ettiğine hükmedilen sanık Berk Akand da 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.




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