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Aktüel

Başkentte selin neden olduğu hasar gün yüzüne çıktı

Başkentte dün akşam etkili olan sağanağın ardından mağdur vatandaşlar, kullanılmaz hale gelen eşyalarını tahliye ediyor

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:02:02 -
Başkentte selin neden olduğu hasar gün yüzüne çıktı

ANKARA (AA) - Başkentte dün akşam etkili olan sağanağın ardından su basan yerleşim yerlerinde tahliye çalışmaları sürüyor.

Keçiören ve Yenimahalle'de meydana gelen yağışın ardından bazı iş yerleri, evler ve binaların garaj ve bodrum katlarını su bastı.

Yağışın kesilmesinin ardından itfaiye ve ASKİ ekipleri tarafından sular tahliye edildi. Suların çekilmesiyle birlikte meydana gelen zarar da ortaya çıktı.

Keçiören Adnan Menderes Mahallesi'nde birçok evin otoparkında bulunan araçlar, sel baskınına maruz kaldı. Bölgedeki binaların depolarını basan suyun tahliye işlemleri devam ediyor. Belediye ekipleri de kaldırım ve yollarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu bölgelerde oturan bina sakinleri, her şiddetli yağış sonrası benzer durumları yaşadıklarını ifade ederek yetkililerden kalıcı çözüm talebinde bulundu.

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