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Gündem Başkentte rüşvet soruşturmasında 32 şüpheli gözaltına alındı
Gündem

Başkentte rüşvet soruşturmasında 32 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da icra işlemleri sırasında rüşvet alıp verdikleri ve rüşvet suçuna aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltı kararı çıkarılan 33 şüpheliden 32'si yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 10:29:00 -
Başkentte rüşvet soruşturmasında 32 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memurlarının rüşvet istediği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda teknik takip, ses ve görüntülerin kayda alınması sonucu rüşvet alıp verdikleri, rüşvet suçuna aracılık ettikleri ve yedieminlik görevini suiistimal ederek görevlerini kötüye kullandıkları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince zanlılardan 32'sinin yakalandığı öğrenildi.

 

 

 

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